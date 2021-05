Dying Light 2: Stay Human odhaluje nové datum vydání a pěknou sběratelku

Po opravdu dlouhé odmlce se konečně pořádně připomnělo pokračování parkourové akce Dying Light. Titul nyní nese název Dying Light 2: Stay Human a konečně jsme se dočkali i data vydání. Hra vyjde 7. prosince letošního roku pro PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.

Spolu s datem vydání jsme dostali také spršku nových záběrů ze hry, které ukazují všechny podstatné prvky hratelnosti včetně brutální akce, parkouru a důležitých rozhodnutí, která budou měnit průběh příběhu i jeho konec.

Kromě standardní a deluxe edice byla odhalena také pěkná sběratelská edice hry, která je pořádně nabušená. V balení dostanete veškerý obsah z Deluxe edice hry, artbook, sochu Defender of The City, mapu města, UV baterku, 3 pohlednice, balíček nálepek Voice of The City, exkluzivní přívěšek na zbraň a děkovný dopis od kreativního ředitele hry. Předobjednávat můžete už nyní.