Dynamický systém obtížnosti má vyjít vstříc hráčům a lepším zážitkům

Vydavatelský dům Eletronic Arts pantoval nový systém "dynamické obtížnosti", který má pružně reagovat na schopnosti a náladu hráčů a tím docílit mnohem delšího a spokojenějšího hraní. Patent byl registrován říjnu uplynulého roku a veřejnosti se otevřel teprve v březnu roku probíhajícího.

Oficiální název je "Dynamické Přizpůsobení Obtížnosti" a je jasné, že se bude využívat v nadcházejících hrách vydavatele v čele s válečnou akcí Battlefield 6. Systém funguje na bázi neustálého monitorování situace a automatického přizpůsobování jednotlivých aspektů hry tak, aby byla pro hráče neustálou vázvou, ale nepřekračovala hranici přehnané obtížnosti, která nutí hru vypnout.

"Úroveň obtížnosti může být automaticky upravena, aniž by si hráč rozdílu opravdu všiml," píše se v popisu patentu. Máte problém s určitým bossem nebo vám dává zabrat určitý typ nepřítele ve hře? Systém by to měl být schopen detekovat a upravit jen pár malých modulárních aspektů hry (např. snížit výdrž jen konkrétního typu nepřítele) a nechat hru dál plynout. Už žádné jednoduché skoky v obtížnosti, každá hra se přizpůsobí jednotlivým hráčům.

Využití systému zatím nebylo nikde oficiálně potvrzeno, takže si počkejme na prohlášení. Očekává se ale, že EA využije systém ve svých nadcházejících hrách, jako je Battlefield, Dragon Age či Mass Effect.