E3 bude i letos bez Sony, společnost novinky představí jindy

Oznámení všech informací o Playstationu 5 a jeho nadcházejících hrách se na E3 nedočkáme. Oficiální představení nás čeká zřejmě na události, kterou si Sony zorganizuje samo. Podle Sony Interactive Entertainment totiž není největší herní veletrh prostorem, na kterém by se společnost chtěla letos prezentovat.

"Po pečlivém zhodnocení jsme se rozhodli, že se nezúčastníme E3 2020. Máme obrovský respekt pro ESA jako organizaci, ale cítíme, že vize E3 2020 není pro nás správným prostorem k prezentování toho, na co se tento rok zaměřujeme. Budeme pracovat na naši strategii navštěvováním stovek herních událostí po celém světě. Chceme, aby se fanoušci cítili jako opravdová součást naší rodiny a měli přístup ke svému oblíbenému obsahu. Chystá se ještě spousta skvělých titulů na PS4 a s přicházejícím PS5 se opravdu máme na co těšit," sdělilo Sony Interactive Entertainment.

Sony se E3 neúčastnilo už v minulém roce a kromě výrobce Playstationu se k tomuto hernímu veletrhu obracejí zády i například EA, které pořádá ve stejnou dobu svoji vlastní konferenci EA Play. I tak si ale E3 drží jednoznačnou pozici jedničky mezi světovými herními veletrhy a nemusíte se bát, že by bylo letos o zajímavosti nouze. Přece jenom by se mělo představit to nejzajímavější ze startu nové generace konzolí. Kdy se ale dočkáme informací o PS5 a jeho exkluzivních titulech, to zatím nevíme.