EA Access je na Steamu, zahrajte si více jak 25 her za jedinou platbu

Služba EA Access je hráčům konzolí jistě známou záležitostí. Electronic Arts však působení své služby rozšiřuje také na PC, kde byla dostupná pouze skrze Origin. Nyní se konečně přidává také Steam, který pracuje s mnohem větším počtem hráčů.

Electronics Arts prozatím své hry uvolňuje v první vlně a hráči si tak budou moct vybrat z Dragon Age II a Inquisition, několik dílů ze série Need for Speed, Plants vs. Zombie: Battle for Neighborville a dalších. Celkem si můžete už nyní zahrát více jak 25 kultovních her vydavatele.

Hry zdarma však nejsou jedinou výsadou předplatitelů EA Access, služba také nabízí přístup ke značným slevám na své hry a k jiným výsadám, jako předběžný přístup ke žhavým novinkám.