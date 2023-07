EA blíže představilo trojici pilířů nového fotbalu. Producent poslal vzkaz hráčům, kterým se nelíbí smíšené týmy

Zářijové vydání EA Sports FC 24 se nezadržitelně blíží, a tak vývojáři postupně začínají odhalovat podrobnosti ohledně toho, jak se nový fotbal bude hrát. V prvním bližším pohledu na herní mechaniky se zaměřili na trojici pilířů zmíněných při představení hry.

Prvním z nich je Hypermotion V, technologie volumetrického snímání pohybu hráčů. Vývojáři data získávají přímo ze zápasů díky kamerám rozmístěných po stadiónu. Dalo by se říct, že je to motion capture bez toho, aby si hráči na sebe museli navlékat typické obleky pro zachycení pohybu. Díky tomu budou ve hře nové animace takřka pro všechny pohyby a známí hráči se budou pohybovat stejně jako v reálných zápasech. Jen stylu běhu bude FC 24 zahrnovat kolem 1200.

Další důležitou novinkou jsou PlayStyles, které vypadají jako "speciální schopnosti" pro fotbalisty. Celkem jich ve hře bude 34 a pokryjí každý aspekt hratelnosti. Třeba Powershot vám zajistí silnější a rychlejší střely, s dalším bude váš fotbalista moci provést účinnější skluz a je tady i takový, který vám při volném kopu na bránu prodlouží linii trajektorie, takže bude váš kop přesnější.

Samozřejmě nebudete moci využít všechny najednou, správný výběr bude určitě hrát důležitou roli. PlayStyles jsou ještě navíc rozděleny do klasických a plusových variant, které jsou ještě účinnější. Výkonnost hráčů tak v letošním ročníku nebude záležet čistě na jejich hodnocení. PlayStyles jsou ale spíše jen menší bonusy, takže dobré hodnocení bude potřeba tak jako tak. Na závěr tohoto segmentu přišla řeč ještě na vylepšený Frostbite engine, ke kterému ale neřekli nic jiného, než že díky němu bude EA Sports FC 24 nejlépe vypadajícím fotbalem.

Nevole proti smíšeným týmům

Poté, co EA potvrdilo, že se tentokrát v Ultimate Teamu budou moci mezi sebou míchat muži a ženy, se řada fanoušků dosti rozvášnila s tím, že by pohlaví měla být rozdělená nebo by ženy měly mít nevýhodu stejně jako v realitě. V EA Sports FC 24 totiž bude záležet hlavně na hodnocení kartiček a je už jedno, jestli je na ní žena nebo muž. Pro hráče, kteří s tímto rozhodnutím mají problém, má vzkaz výkonný producent John Shepherd.

„V naší vizi chceme propojit nejen 150 milionů fanoušků, které máme nyní, ale miliardu fanoušků. Chceme, aby tato hra a značka, tento klub, ekosystém, přivítaly každého. Pokud jde o naše rozhodnutí ohledně toho, jak jsme do Ultimate Teamu začlenili ženský fotbal, jsme si jím opravdu jistí. Existují i jiné herní módy, jako je Kick Off, kde jde spíš o to, aby jeden klub hrál proti jinému klubu. Ale Ultimate Team je pro nás režim, kde můžeme mít mix hráčů a můžete si sestavit ten nejlepší tým sami. A myslíme, že to bude skvělé pro fotbal, a také, že to bude skvělé pro naše současné a budoucí fanoušky. To je to, co bych řekl.“ Ať už tedy bude bojkot jakýkoliv, nevypadá to, že by EA od svého rozhodnutí hodlalo ustoupit.

K tomu přidal svojí trošku také producent Sam Rivera. Ultimate Team mají hráči brát jako fantasy mód. „Neuvidíte hrát Mbappeho s hráči z Icons. Je to Ultimate Team - je to prostě fantasy fotbal."

Úspěch s verzí pro Nintendo Switch

Pokud nejste v obraze, tak FIFA na Switchi od ročníku FIFA 19 fungovala tak, že se v dalších dílech pouze obměnila soupiska a novinky, které přibývaly na ostatních platformách, hráči na Nintendu nedostali. To se ale konečně změní s EA Sports FC 24, které i na Switchi bude pohánět Frostbite engine. EA uvádí, že tuto verzi považuje za obrovský úspěch.

Kromě nových funkcí a vylepšené grafiky na Switch dorazí také Ultimate Team v plnohodnotné podobě. Minulé ročníky ho měly značně osekaný. Tato verze má být na stejné úrovni jako ty pro PlayStation 4 a Xbox One. Prý v EA Sports strávili několik let tím, aby fotbal na Switchi vychytali do té podoby, aby vypadal dobře a zároveň dobře i běžel. „Je to práce nejen týmu FC, ale celého EA. Potřebovali jsme hodně podpory týmu od Frostbite enginu, aby vše správně fungovalo na Switchi. Upřímně, je to velký úspěch,“ říká v rozhovoru pro IGN Shepherd.

Úspěch to sice být může, ale nesmíme zapomínat na to, že Switch bude vynechaný z podpory hraní skrz platformy. Alespoň, že se EA tentokrát nevykašlalo na hráče na Nintendu a nepokračují v tom, jak vypadal fotbal na Switchi v posledních letech.

EA Sports FC 24 vychází 29. září na PC, PS4, PS5, XO, XSX a Nintendo Switch.