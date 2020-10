EA čelí další žalobě kvůli loot boxům, zasaženy jsou všechny hry studia

Společnost EA už obhajovala své loot boxy ve hrách před pořádnou řádkou autorit a nyní se do ní přidávají další, tentokrát kanadské. Žalobci Mark Sutherland a Shawn Moore tvrdí, že EA nejen že provozuje nelicencovaný byznys s hazardem, ale ještě se při tom neprávem obohacovalo. Žalobu podávají jménem všech, kdo zakoupili jejich loot boxy od roku 2008.

V žalobě jsou zařazeny snad všechny série EA, kterých by se problém s loot boxy alespoň vzdáleně mohl týkat. Nechybí FIFA, Madden NFL, Need for Speed a dokonce i Mass Effect, Battlefield či Apex Legends. Jde tak o další útok na loot boxy pomocí žalob a snahy o jejich omezení. Už v dřívějšku museli právníci EA obhajovat své loot boxy například před britským parlamentem.

Zatím největší nevoli hráčů zaznamenala společnost při vydání Star Wars: Battlefront 2 v roce 2017, kdy se vysvětlení použití loot boxů mimo jiné stalo komentářem s největším počtem palců dolů na síti Reddit. Na loot boxy už si také posvítily některé země, mezi které patří například Belgie či Nizozemí. Tam už je například nekoupíte vůbec.