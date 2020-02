EA chystá do dubna 2021 vydat až čtyři nové nesportovní hry

EA mělo koncem uplynulého roku solidní úspěch se svými tituly a vypadá to, že hodlá společnost vyrazit do příštího fiskálního roku se zajímavými plány. Na nedávné konferenci investorů společnost prozradila, že hodlá dubna roku 2021 vydat čtyři zbrusu nové hry, které nebudou spadat do jejich sportovního portfolia.

Nepůjde tedy o další díly zajetých značek jako FIFA, NFL či NHL a prostor dostávají další velké značky výrobce. Vzhledem k tomu, že je vydání VR titulu Medal of Honor: Above and Beyond naplánováno právě na toto období, zůstávají nám tři překvapení.

Možností je relativně hodně. Mohli bychom se dočkat dalšího dílu z fantasy série Dragon Age, který byl před nějakou dobou oficiálně potvrzen krátkým teaserem. Další možností jsou spekulované předělávky původního Mass Effectu, další díl z parkour série Mirror's Edge či dokonce nový Titanfall. Studio Respawn se ostatně stalo dvorním zachráncem vydavatele díky titulu Star Wars Jedi: Fallen Order a vůbec bychom se nedivili, kdyby se do nich EA opřelo podstatně více.