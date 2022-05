EA je na prodej. Motají se kolem něj firmy, které se však hrám moc nevěnují

Tvůrci Fify, Battlefieldu nebo Mass Effectu hledají kupce

Na spadnutí je prý další obří videoherní akvizice, jejíž hodnota se bude počítat na desítky miliard dolarů. Podle magazínu Puck chce Brian Roberts, šéf Comcastu, získat vydavatelství Electronic Arts. Roberts se v minulosti zajímal o Activision Blizzard, ale ten mu vyfoukl Microsoft (obchod nicméně stále probíhá). A tak se zaměřil na EA, jehož tržní hodnota je momentálně 36 miliard dolarů.

Comcast se hrám dosud nijak významně nevěnoval. Největší poskytovatel internetu a kabelovky v USA k nim má blízko jen nepřímo – poskytováním licencí na adaptace jeho značek. Pod Comcast totiž spadá mediální konglomerát NBCUniversal zahrnující filmová studia Universal Pictures, DreamWorks, Focus, televize NBC, Syfy, E! či streamovací platformu Peacock.

Hry podle sérií Shrek, Návrat do budoucnosti, Battlestar Galactica, Ridick, Rychle a zběsile, Jurský park či King Kong tak vznikají a budou vznikat pouze s posvěcením Comcastu. Pokud by firma skutečně získala EA, srovnala by krok s hlavními konkurenty Warner Bros. Discovery nebo Disney, které už vlastní videoherní divize mají.

Podle zdrojů Pucku si kupce aktivně hledají i přímo v EA. O možný obchod se prý mají zajímat právě již zmiňovaný Disney, ale také Apple nebo Amazon. Tyto firmy se již hrám věnují, ale jsou to spíš kratochvíle, nikoliv podstata jejich byznysu. Žádná ze společností pochopitelně nechtěla spekulace ohledně EA komentovat.

via Game Industry