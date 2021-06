EA Motive možná pracuje na oživení sci-fi značky Dead Space

Internetem začínají kolovat spekulace o možném návratu opěvované hororové série Dead Space, která se po třetím dílu odmlčela už na dost dlouhou dobu a spousta fanoušků prahne po jejím oživení. Právě to by mohlo mít na starosti studio EA Motive.

Alespoň si to myslí Jeff Grubb z Gamesbeatu, který na nedávném podcastu zmínil, že vývojáři pecky Star Wars Squadrons pracují "zavedené velké značce" a dodal, že fanoušci "nejspíše budou šťastní". V nejnovější epizodě to ještě více rozvedl a řekl, že ať už jde na cokoliv, měli bychom to spatřit na akci EA Play v červenci, která tak nějak uzavírá semeniště výstav a herních konferencí.

EA se samozřejmě k ničemu oficiálně nevyjádřilo, a nezbývá tak než si počkat na červenec a přesvědčit se na vlastní oči. My rozhodně držíme palce.