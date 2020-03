EA nefungovaly servery, hráči ve FIFA si museli o postup střihnout

EA mezi jednotlivými komunitami her není příliš populární společností. Její hry jsou často pod palbou kritiky a lépe tomu není ani z hlediska přístupu k mikrotransakcím a ke komunitě samotné. Nyní se ale společnosti povedlo najít nové dno a absolutně pohřbít jakýkoliv dojem úrovně a profesionality z FIFA turnajů toho nejvyššího řádu. Hráči, kteří prošli první fází kvalifikace na následující finálový turnaj světové série čekalo pořádné překvapení. EA totiž mělo problém se servery u většiny svých her. A jak lépe takový problém vyřešit, než nechat profesionály rozsoudit jednoduchým "kámen, nůžky, papír".

Stehe 3-1, da ich mich im Rock Paper Scissors erfolgreich durchsetzen konnte! pic.twitter.com/PvBcQ8EXqx — Hasan Eker (@eker_haso) February 29, 2020

Už do první fáze kvalifikace se přitom dostávají pouze nejlepší hráči světa a postup do druhého turnaje je velkým úspěchem. Hráči tak samozřejmě vyjadřovali velké znepokojení tím, jak polovičatě EA situaci řešilo. Na Redditu se poté rozjela debata o tom, proč oba hráči ze vzájemného zápasu prostě neodmítli tento postup. Bohužel na solidaritu soupeře se zde nemůžete zřejmě stoprocentně spolehnout a pokud byste tak odmítli, je dost dobře možné, že by hráč na opačném konci využil příležitosti a nechal si připsat výhru zdarma. Pak asi radši vezmete zavděk padesáti procenty. "Nemůžu tomu uvěřit. Právě jsme hráli kámen, nůžky, papír, protože jsme se nemohli spojit při LICENCOVANÉM EA KVALIFIKAČNÍM TURNAJI. WTF. Mám dost," napsal na Twiter Shaun Galea.

I cannot believe it !! @EASPORTSFIFA @EAFIFADirect We literally had to play a rock paper scissors becauce we couldn’t find each other to invite in an EA LICENSED QUALIFIER . WTF !! 😭😭 I am done — Shaun Galea (@brandsha56) February 29, 2020

Prestiž turnajů nyní utrpěla pořádnou ránu a EA by za ně zasloužilo v nejlepším případě bojkot. Nebylo by to ostatně poprvé, co se FIFA hráči rozhodli fotbalovou hru bojkotovat alespoň tím, že hromadně přestanou kupovat balíčky, které ve hře jsou. To je totiž asi jediný způsob, jak na EA opravdu zapůsobit. Dokazuje to ostatně i fakt, že zprovoznění serverů pro zápasy trvalo EA několik hodin a problémy se opakovaly. Ale obchod s balíčky? Ten jel prakticky permanentně.