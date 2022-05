EA opět spolupracuje s Middle-Earth Enterprises. Chystá mobilní hru Heroes of Middle-Earth

Značka Pán prstenů stále nebyla v herním světě využita naplno a vypadá to, že to tak ještě nějakou chvíli zůstane. Z nové spolupráce EA zatím vzejde jen mobilní hra.

V minulosti jsme tady měli několik her ze světa Pána prstenů. Kromě Lord of the Rings Online to je například Shadow of Middle-Earth nebo dvojice strategií Battle for Middle-Earth. Nyní se majitelé značky po letech zase vracejí k EA, které pracuje na nové mobilní hře Heroes of Middle-Earth, což má být free-to-play sběratelské RPG.

Z popisu to zní jako klasický gacha model, kde vám náhodně padají známé postavy. Hra má mít i pohlcující příběh, tahové souboje a širokou škálu postav, které můžete znát jak z Pána prstenů, tak z Hobita. Dějová linka má sledovat příběhy z knih, takže v tomhle ohledu si autoři nebudou vymýšlet nic vlastního. Kromě singleplayeru v Heroes of Middle-Earth najdete také kompetitivní módy.

Asi nejsme jediní, kdo by si přál, aby ze spolupráce s takovou značkou vzešlo něco nadějnějšího než mobilní hra, která už jen z popisku působí genericky. Zatím jsme z ní neviděli nic pořádného, takže zůstáváme alespoň trochu optimističtí.

Určitě by se ale v budoucnu slušelo, abychom se kromě chystaného Golluma od Daedalic Entertainment dočkali něčeho pořádného. Úplně by přitom stačilo remasterovat výše zmiňované strategie. Nejen proto, že je to léty ověřená klasika, ale také z toho důvodu, že původní verze nenajdete na žádné digitální distribuci.

