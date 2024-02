EA oznamuje F1 24 s květnovým datem vydání. Majitelé předchozích ročníků dostanou slevu na nejdražší edici

Do tradičního výčtu každoročních sportovních her už dlouhou dobu patří také Formule 1. F1 24 opět připravuje studio Codemasters. Nový ročník představilo pouze s kratičkým teaserem, ale i když jsme zatím přímo z hraní neviděli jediný záběr, tak není vydání vůbec daleko. Na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series S|X dorazí nové formule 31. května.

Jak už to u her od EA bývá zvykem, tak si i F1 24 můžete pořídit v několika různých edicích. Tentokrát si připravili slevu pro svoje věrné fanoušky. Pokud v knihovně máte ročník 2021, 22 nebo 23, tak vás předobjednávka Champions Edice vyjde o 15 % levněji, což platí pouze do konce května. I tak ale vaše peněženka slušně zapláče, protože cenovka základní verze je i tentokrát nastavená na 70€ a slevu využijete jen u dražší edice, která stojí ještě o 20€ víc. Za příplatek dostanete navíc herní měnu, World Bumper Pack s různými zdroji a třídenní předběžný přístup. Do hraní se tak budete moci pustit už 28. května.

Pokud si nový ročník předobjednáte už nyní, tak v F1 23 dostanete přístup k exkluzivním časovým zkouškám. V nich budete moci usednout do týmových vozidel z letošní sezóny. Co ale takhle předvést nový ročník v akci? Přece jen hra vychází za 3 měsíce. Odhalení dalších informací prý má přijít v dubnu s tím, že se fanoušci mohou těšit na kompletně přepracovaný systém kariéry a dynamický systém řízení.

Zdroj: EA