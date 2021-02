EA plánuje po koupi Codemasters vydávat závodní tituly každoročně

O nedávné akvizici studia Codemasters společností EA určitě víte a vydavatel nyní dává najevo, že rozhodně nenechá závodní talenty vývojářů spočinout na vavřínech. Hodlá totiž vydávat závodní hry každoročně.

Informace pramení z nedávné konference investorů, kde bylo zmíněno, že akvizice studia pomůže společnosti zkvalitnit a zrychlit vývoj budoucích projektů a vzájemně mnohem efektivněji spolupracovat s novými technologiemi a schopnostmi vývojářů.

Ostatně není divu. Codemasters mají na triku takové hity jako DiRT, F1, GRID či Project CARS a rozhodně není vyloučené, že by se zhostili vedoucí tvůrčí role například u některého z budoucích dílů Need for Speed. Burnout či Real Racing.