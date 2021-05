EA Play Live proběhne na konci července. Nový Battlefield ale uvidíme dřív

Už nějakou chvíli víme, že letošní online E3 proběhne od 12. do 15. června. Prezentace EA Play Live proběhne o poznání později. Včera večer společnost na svých sociálních sítích oznámila, že své novinky představí 22. července. Tentokrát se tedy nebude konat ve stejnou dobu jako E3, jak jsme byli zvyklí z minulých let.

EA Play Live is coming back July 22nd. Save the date! pic.twitter.com/qh9OOGhPTm — Electronic Arts (@EA) May 11, 2021

To každopádně není jediné, co jsme se včera od EA dozvěděli. Další novinka se týká konkrétně Battlefieldu. Spekulace měly pravdu. Nový díl se nám představí už v červnu. Potvrzuje to jak tweet oficiálního účtu Battlefield, tak report pro investory společnosti.

I když se mluví o tom, že půjde o "hru nové generace", tak to nutně neznamená, že ji neuvidíme na Xboxu One a PlayStationu 4. Andrew Wilson, CEO společnosti, již stihl potvrdit, že nový Battlefield vyjde pro obě generace.

Words that rhyme with Soon:



June

Boom — Battlefield (@Battlefield) May 10, 2021

Od EA jsme ale zvědaví nejen na Battlefield. Očekávání jsou velká například od Dragon Age 4, ze kterého se občas ukáže nějaký ten artwork. Kromě toho fanoušci jistě vyhlíží také nový Skate. Nesmíme zapomínat ani na Mass Effect. Nedáváme ale moc šancí tomu, že se letos vůbec ukáže. A co byste rádi na EA Play Live viděli vy?