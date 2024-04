EA Play zdražilo. Herní předplatné pro PC i konzole teď stojí až o 70 % víc

Je to deset let, co Electronic Arts poprvé nabídlo hráčům předplatné s neomezeným přístupem do velkého katalogu her. Původně odstartovalo pod názvem EA Access na Xboxu, nakonec se dostalo i na PC a PlayStation a měnilo názvy až na současný EA Play. Jubileum ale slaví poněkud nezvykle – zdražením. Stávajícím uživatelům přišel e-mail, že se ceny zvýší nejpozději 10. května 2024. Noví uživatelů už rovnou budou platit víc.

Ceny v závislosti na platformě a délce úvazku vzrostly o 20 až 70 %. Více biti jsou konzolisté, kde EA zřejmě zohlednilo i to, že musí odvést 30% provizi Microsoftu a Sony. Na PC vám firma skrz EA Desktop může předplatné prodat sama. Avšak EA Play je dostupné také skrz Steam, avšak tam je cena totožná, byť i zde musí EA poslat část Valve.

Předplatné Cena za měsíc Cena za rok EA Play (PC) 4,99 € 5,99 € 29,99 € 39,99 € EA Play Pro (PC) 14,99 € 16,99 € 99,99 € 119,99€ EA Play (Xbox) 99 Kč 169 Kč 599 Kč 999 Kč EA Play (PlayStation) 99 Kč 169 Kč 599 Kč 999 Kč

Počítačů se týká ještě jedno specifikum. EA Play tam existuje také ve verzi Pro, kde jsou i nejnovější hry v den vydání, nejen „ležáky“. A na PC je EA Play (nikoliv Pro) součástí základního Game Passu v ceně 259 Kč měsíčně. EA Play je také v nejvyšším tarifu Game Pass Ultimate (389 Kč), který už je dostupný také na Xboxu.

Základní EA Play pro PC obsahuje neomezený přístup k 69 hrám, na Xboxu jich je 89, na PlayStationu pak 59. Předplatitelé získávají i různé odměny a bonusy, mají 10% slevu na nákup her a DLC od EA a v předstihu si některé nové hry mohou zahrát po dobu až 10 hodin.