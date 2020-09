EA po obrovské vlně kritiky odstranila reklamy ze hry UFC 4

EA v průběhu minulého týdne přidala do UFC 4 herní reklamy, jež hráče lákaly na televizní show od Amazonu zvanou The Boys. To si získalo obrovskou vlnu kritiky, protože když hráč zaplatí plnou palbu za UFC 4, tak by rozhodně neměl být obětí nějakých dalších reklamních kampaní skrz samotnou hru.

„Z vašich feedbacků je naprosto jasné, že integrace reklam do prostředí replayů není vítána. Tým reklamy tudíž deaktivoval a omlouváme se za jakékoliv narušení hry, které jste jako hráči mohli zaznamenat. Uvědomujeme si, že to mělo být hráčům sděleno předem. Chceme zajistit, aby naši hráči měli při hrání EA SPORTS UFC 4 ty nejlepší zážitky, takže integrace reklam se již v budoucnu neobjeví," oznamuje EA.