EA škádlí pokračováním Dragon Age, Need for Speed a dalšími projekty

V průběhu EA Play Live 2020 nás vydavatel zavedl na kratičkou prohlídku do studií BioWare, Criterion, DICE a Motive a my se tak mohli dozvědět, na čem vlastně momentálně pracují pro novou generaci.

Nutno podotknout, že EA oficiálně neprozradilo, o jakou hru BioWare se bude v následujícím klipu mluvit, faktem ale zůstává, že BioWare momentálně maká na dalším pokračování série Dragon Age a pohled, který nám EA poskytl opravdu na další Dragon Age vypadá.

To, co se ale o Dragon Age 4 ví s jistotou je, že EA neplánuje hru vydat dříve než po skončení fiskálního roku 2020, který končí až v březnu 2021. Je docela možné, že se ho dočkáme až na začátku roku 2023.

Dále se jsme se mohli podívat na další Need for Speed a úplně poprvé omrknout vzhled aut. Stejně jako u Dragon Age od BioWare se toho o hře moc neví, každopádně nedávné lákání na Twitteru poodhaluje možný návrat do světa Undergroundu.

To, jaký bude nový Battlefield bylo také nakousnuto, avšak rozhodně ne nijak hodně. Jednalo se o nedotažené video, s pohledem na běžící armádu vojáků.

Tak jako u předchozích her, ani nový Battlefield nedorazí letos. Dá se ale očekávat, že by mohl vyjít v průběhu fiskálního roku 2022, který běží od dubna 2021 do března 2022. Jeden z vývojářů řekl, že tentokrát dokážou vytvořit opravdu epické bitvy v měřítku a věrohodnosti dříve neviděné.

Nový projekt Motive byl také opravdu opatrně poodhalen. To, co jsme mohli vidět byla létající postava a schopnost pohybovat s předměty. Vypadá to, že pro nás EA chystá docela hodně kultovních sérií. Otázkou zůstává jen to, kdy se jich dočkáme. O tom ale příště.