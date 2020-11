EA slibuje hry nové generace, chybět nebude Battlefield ani Need for Speed

Během poslední konference investorů se vydavatel Electronic Arts rozpovídal o příchodu nové generace a o tom, jak se k tomu společnost staví. CEO společnosti Andrew Wilson oznámil, že ve fiskálním roce 2022 hodlá vypustit na novou generaci platforem minimálně 6 nových her.

To znamená, že v období 1. dubna 2021 až 31. března 2022 se dočkáme 6 next-gen her od EA a chybět podle Wilsona nebudou ani matadoři jako Battlefield či Need for Speed. U nového Battlefieldu dokonce bylo potvrzeno, že se plánuje na vánoční období roku 2021.

U všeho se samozřejmě můžeme těšit na obrovský grafický pokrok a další inovace, které jsou možné díky hardwaru nové generace. Počkejme si.