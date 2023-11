EA Sports FC 24 se rozroste o UEFA Euro 24 v rámci letního updatu zdarma

Fanoušci videoherního fotbalu se víceméně shodují na tom, že největším rozdílem pro letošní ročník je změna jména. EA ale hodlá vytasit další kartu z rukávu. Není tady zkrátka nikdo, kdo by se jim mohl vyrovnat v počtu oficiálně licencovanému obsahu. Tento výčet se v průběhu léta rozroste o UEFA Euro 2024, ke kterému budou mít přístup všichni majitelé hry bez dalšího placení.

Na začátek turnaje si budete muset počkat do léta, ale už před koncem roku si pro hráče EA připravilo malý bonus. Počínají 18. prosincem dostane každý hráč při přihlášení do hry jednoho ze šesti fotbalistů do svého Ultimate Teamu a jsou to samá známá jména. Do tohoto výčtu spadají Jack Grealish, Ousmane Dembélé, Federico Chiesa, Florian Wirtz, Virgil Van Djik a Alvaro Morata. Kterého z nich dostanete, určí náhoda. Tato akce pak trvá do 16. ledna, takže i ti z vás, kterým FC 24 donese Ježíšek, ji mohou využít.

