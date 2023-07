EA Sports FC 24 slibuje inovativní hratelnost a autentický fotbal. Známe první detaily i datum vydání

Po mdlém úvodu dnešního livestreamu s plnohodnotným odhalením nového fotbalu od EA konečně přišla řada na tučnější novinky. Ještě, než přejdeme k detailům, můžeme rovnou přeskočit k datu vydání. Spekulace se se zářím trefily. EA Sports FC 24 vyjde 29. září na PC, PlayStaion 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X a Nintendo Switch. Pokud si předobjednáte Ultimate edici, můžete se do hraní pustit od 22. září.

První ročník EA Sports FC zahrnuje přes 19 000 oficiálně licencovaných hráčů, víc než 700 týmů, 100 stadionů a 30 lig z celého světa. Do soupisky v průběhu odhalení přibyla další velká jména. Nebude chybět mužská a ženská UEFA Champions League. EA uzavřelo exkluzivní dohodu také s Premier League. Ženský fotbal pak rozšíří Frauen-Bundesliga. Stejně tak se můžete těšit na kompletní LaLigu včetně Ligy F.

Během představení padala slova jako "inovativní" nebo "nejautentičtější". I když se někomu může zdát, že se poslední ročníky FIFA nemají kam posouvat, EA nalezla další způsoby, jak hratelnost fotbalu vylepšit. Pomůže tomu trojice pilířů, z nichž prvním je Hypermotion V. Tato technologie volumetricky snímá pohyby hráčů v reálných zápasech a vývojáři je následně mohou jednoduše převést do hry. Díky tomu mají být animace ještě preciznější.

Dalším pilířem je překopaný Frostbite engine se třemi vylepšeními specificky udělanými pro FC 24. S animacemi a vzhledem postav pomůže EA Sports Sapien, který zachycuje podobu těla 10x přesněji a počítá ji do nejmenších detailů. GPU Cloth vylepší chování oblečení a Matchday Experience osvěží zápasy dynamickými intry, nabídkami menu a poznámkami komentátorů.

Trojici uzavírají PlayStyles, což jsou ikonické schopnosti hráčů nezávislé na jejich celkovém hodnocení. Známí hráči by se měli na hřišti hýbat opravdu tak, jak jste zvyklí ze sledování reálných zápasů a jejich charakteristických stylů budete moci využít přímo ve hře. Konkrétní ukázky jsme ještě neviděli, ale zůstaňte ve střehu. V průběhu následujících dní by se měly začít objevovat první dojmy z hraní.

Prostor dostal také Ultimate Team, nejhranější mód fotbalu od EA. Bylo potvrzeno, že v tomto režimu budeme moci poprvé kombinovat hráče a hráčky do jednoho týmu. Zároveň jen tak letmo zaznělo oznámení Evolutions, což je funkce, skrz kterou se vaši hráči budou zlepšovat v průběhu sezóny podle vašeho stylu hraní.

Značka EA Sports FC se bude rozšiřovat i do dalších titulů. V září přijde update do FIFA Online, která funguje na asijských trzích. Stejně tak se na podzim promění i FIFA Mobile na EA Sports FC Mobile s velkým updatem. Nenápadně byla oznámena další mobilní tahovka EA Sports FC Tactital. Platforma EA Sports FC Pro pak zaštítí esportové turnaje s vyvrcholením v souboji o titul mistra světa. Do budoucna nás čekají ještě další novinky.

Kromě licencí lig, hráčů a stadionů během hraní uvidíme také řadu velkých značek, které EA Sports FC 24 sponzorují. Mezi nimi je třeba Pepsi, Nike, Adidas nebo PlayStation.

EA samostatně také vydalo vysvětlení toho, jak bude fungovat hraní skrz platformy, které tentokrát podporují všechny online módy včetně Clubs a Volta. Platformy budou rozděleny na generace. Společně si tak zahrají hráči na PC, PS5 a XSX. PS4 a Xbox One pak budou fungovat vedle toho společně. Úplně oddělené je jen Nintendo Switch. Útěchou pro hráče na Switchi může být to, že tentokrát by tato verze už neměla být jen to samé s novými soupiskami, ale měly by dorazit všechny důležité novinky.