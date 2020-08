EA Sports UFC 4: mezi slepými jednooký králem | Recenze

Co baví Režim kariéry

Srozumitelnější boj na zemi

Přístupnější pro nováčky

Možnost vrátit se k původnímu ovládání Co vadí Zastaralé grafické zpracování

Občas podivné animace

Souboje na zemi jsou stále slabinou 7 /10 Hodnocení

Vydávat každý rok nový díl sportovního titulu není tak úplně nutné. Přesně touto strategií se EA Sports řídí u veleoblíbeného UFC, v rámci kterého si vývojáři nechávají vždy nějakou tu delší dobu na přípravu. Nejinak tomu bylo i v případě čtvrtého dílu tohoto oblíbeného simulátoru soubojů v kleci. Jak moc se zmíněná strategie promítla do výsledku a přináší UFC 4 tolik novinek, aby se hráčům vyplatilo přesedlat z celkem povedené trojky?

Hráčům naproti

Vývojáři se v UFC 4 pochopitelně snaží navázat na předchozí díl, doladit nedostatky a představit několik menších novinek. Ty však kupodivu nejsou na první pohled tak zřetelné, jak by se po dvouleté pauze dalo očekávat. Začneme ale od toho nejzásadnějšího, čímž je rozhodně soubojový systém.



Conor McGregor pochopitelně nechybí

Ten totiž v porovnání s předchozími díly skutečně prošel relativně velkou proměnou. Kamenem úrazu série vždy byly souboje na zemi a v klinči, vývojáři se proto svůj neuspokojivý systém pokusili přepracovat do pochopitelnější a přístupnější podoby. Výsledkem je až nečekaně primitivní a víceméně poloautomatický systém.

Jako hráč již nemusíte přemýšlet nad jednotlivými pozicemi a přechody do submisí, ale volíte vždy jen ze tří elementárních akcí

Celá tato mechanika tak ztratila hodně ze své jedinečnosti a obtížnosti. Souboje na zemi jsou nyní sice srozumitelnější, na druhou stranu ovšem také o dost sterilnější a tak trochu neuspokojivé. O vlivu vlastního skillu zde nemůže být řeč.

Pohodlnější a srozumitelnější

Kompletního přepracování se dočkaly též minihry v rámci zmiňovaných submisí. Doposud nepřehledný brankový systém byl nahrazen stejně nepohodlnou minihrou založenou na překrývání barevných sloupců. Pokud jste útočníkem, snažíte se po co nejdelší dobu udržovat svojí barvu překrytou přes tu soupeřovu. Naopak v režimu obrany je cílem udržovat svůj ukazatel mimo ten útočníkův. Přestože jde o skutečně primitivní minihru, výsledek je oproti dřívějšímu podání o něco více efektivní a srozumitelnější.



Některé animace nevypadají úplně tak přirozeně

Mnozí jistě namítnou, že jde o krok zpět, na druhou stranu ovládání je pohodlnější, intuitivnější a hlavně efektivnější. Souboje na zemi ovšem stále patří ke slabým stránkám UFC, protentokrát se jen staly o něco čitelnější a přináší pocit vlastní kontroly. Komu by nový systém nevyhovoval, může využít možnosti přepnutí na klasické ovládání a zakusit tak tuhost předchozích dílů. Palec vzhůru za tuto možnost. UFC 4 se tak stává v tomto ohledu o mnoho variabilnější a přístupnější pro všechny.

Kariéra v hlavní roli

Mírné změny nalezneme i v rámci jednotlivých herních režimů. Vrcholem každé sportovní hry je vždy režim kariéry a ani v tomto případě tomu pochopitelně není jinak. Tu vývojáři uchopili protentokrát více komerčněji a soustředí se na celou řadu přidružených sociálních aktivit. Příběh nabízí víceméně klišovitý vzorec o začínajícím nadějném zápasníkovi, kterého si vyhlídne schopný trenér. Dál už to jistě všichni znáte. Od prvních soubojů na ulici až po legendární bitvy v O2 aréně.



Celková prezentace jednotlivých večerů je uspokojivá a vtáhne do děje

Novinkou je tzv. tréninkový kemp neboli přípravná fáze před jednotlivými souboji. Tu lze vyplňovat nejrůznějšími aktivitami s důrazem na sociální aspekt. Můžete tak budovat svou reputaci skrze sociální média, připravovat se v rámci sparring soubojů či zaměřovat své činnosti na marketingové aktivity. Celý tento systém je víceméně jednoduchý a do jisté míry stereotypní, díky rozdílným přístupům však umožňuje vydávat se vždy jiným směrem.

Novinkou je tzv. tréninkový kemp neboli přípravná fáze před jednotlivými souboji

Všechny zmíněné aktivity stojí určitý čas a toho je během tréninkového kempu poměrně málo. Důležité je tak správně rozhodovat, čemu se během těchto týdnů chcete věnovat. Jsou pro vás důležité dobré vztahy nebo hype? Chcete být na souboj maximálně fyzicky připraveni nebo raději eliminujete případné zranění. Čas lze navíc investovat také do studia videozáznamů soupeře a odhalit tak důležité informace o preferovaném stylu či signifikantních úderech.



Zápasit budete jak ve velkých arénách, tak i na dvorku

Kariéra se díky takovému přístupu neskládá pouze z desítek soubojů, ale stává se díky celkovému managementu o něco komplexnější a opravdovější. Na základě svých výsledků budete následně podepisovat smlouvy, hledat nové sponzory, umisťovat nahrávky vlastních výkonů na sociální sítě a nebo se tak provokativně špičkovat se svými soupeři. Zapomínat pochopitelně nesmíme ani na postupné vylepšování vlastní postavy či učení se novým pohybům.

UFC 3.5

Komu by nevoněla relativně vydařená a komplexní kariéra, může se pochopitelně vrhnout do plnění nejrůznějších výzev či okamžitých online či offline soubojů. Co se online režimu týče, přichází mírné překvapení v podobě absence FUT.



Souboje na zemi však stále patří ke slabinám

Kartičkové orgie, známé z jiných sérií EA Sport jsou pryč, novinkou je eliminační výzva Blitz, ve které se snažíte vyhrát šest zápasů v řadě dle specificky nadefinovaných pravidel. Všem je asi jasné, že nejde o žádné terno, na druhou stranu všechno lepší než zmiňované kartičky.

UFC 4 vypadá téměř stejně jako jeho předchůdce

Jestliže v rámci nových dílů sportovních titulů očekáváme nějaké výraznější posuny, bude to rozhodně v oblasti vizuálu. Jenže ejhle, UFC 4 vypadá téměř stejně jako jeho předchůdce. V některých ohledech snad dokonce ještě hůře. Navíc je titul v současnou chvíli plný prapodivných animačních pohybů, které rozhodně mají do reálného zápasení poměrně daleko. Uvidíme, jak s výsledkem zahýbe případný upgrade na novou generaci konzolí, každopádně v současnou chvíli se o žádné velké slávě hovořit rozhodně nemůže. A to je bohužel věc, která bude pro spousty hráčů velkým trnem v oku.



I tak si ovšem každý úder dozajista užijete

Pokud si totiž shrneme předchozí odstavce, zjistíme, že výraznějších změn jsme se v UFC 4 skutečně nedočkali. EA Sport tak vlastně pouze dopilovali ovládání a naservírovali o něco komplexnější režim kariéry a možnost využívat nového systému boje na zemi. Zásadní otázkou tak zůstává, zda-li je to při dnešních cenách nových her vlastně dost. Odpovídat na tuto otázku se mi tak úplně nechce, každopádně UFC 4 je skutečně zábavnou a návykovou hrou, a to i přes řadu technických chyb či poněkud zastaralé grafické stránce. Závěrem ještě dodáváme odkaz na žebříček nejlépe hodnocených bojovníků ve hře.