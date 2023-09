EA Sports WRC nabídne přes 600 km tratí a nový model řízení. Zazávodíme si v ikonických vozech včetně Škodovek

Po studiu KT Racing přebírá oficiální licenci závodů WRC vydavatelství EA, které ji svěřilo Codemasters, zkušenému týmu s bohatými zkušenostmi se závodními hrami. Mají za sebou několik ročníků F1, sérii Dirt nebo Grid. Jejich novinka jménem EA Sports WRC vyjde letos 3. listopadu pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. S předobjednávkou se do závodění můžete pustit už 31. října. Další bonusem je pětice VIP passů, které vám zpřístupní obsah vycházející po vydání hry.

„EA Sports WRC je nejčistší podobou motorsportu, kde každá etapa představuje souboj s časem, terénem a sebou samým. Tohle je rallye hra, kterou jsme vždycky chtěli vytvořit a která kombinuje znalosti studia a jeho zkušenosti se sílou oficiální licence WRC, která reprezentuje vrchol rallye,“ řekl k oznámení Ross Gowing, kreativní ředitel v Codemasters.

Tento projekt nebude pohánět interní technologie. Místo toho Codemasters sáhli po Unreal Enginu. I když v oznámení není přesná verze, tak snad není pochyb o tom, že to bude ta aktuálně nejnovějších. Nové WRC tak je vytvořené od základu. Nabídne přes 600 km tratí v 18 oficiálních lokacích s tím, že závody ze střední Evropy přibydou do hry až po vydání.

EA Sports WRC láká také na téměř 80 různých modelů aut. 10 z nich spadá do aktuální sezóny WRC, WRC2 a Junior WRC. Mezi nimi jsou i Škoda Fabia Rally2 Evo nebo Škoda Fabia RS Rally2. Svými modely přispěly i automobilky jako Ford, Hyundai nebo Toyota. Součástí hry je ale i 68 nejikoničtějších vozů, které se ve WRC objevily za uplynulých 60 let. Zatím byla odhalena jména jako Hillman Avenger nebo Lancia Stratos.

V kompletním seznamu je stále spousta neznámých, takže EA má co oznamovat. Pokud vám ale soupiska nebude stačit, díky módu Builder si budete moci poskládat vlastní auto. Vybíráte si vše od podvozku a karoserie až po finální kosmetické doplňky.

S novou technologií přichází i nový model řízení Dynamic Handling System. Vznikal ve spolupráci s opravdovými závodníky včetně Jona Armstronga, který na hře pracuje jakožto designér. Díky tomuto systému bude mít každý hráč možnost nastavit si model řízení tak, aby vyhovoval jeho schopnostem.

Podobně jako u dalších sportovních her se i do WRC chystá funkce hraní skrz platformy. Ta v tomhle případě bude fungovat mezi PC, PlayStationem i Xboxem. Do online závodů se bude moci pustit až 32 závodníků. Multiplayer je napojený na mobilní aplikaci EA Racenet, která poslouží jako prostředí pro kluby, sdílení novinek a bude možné si skrz ni prožít události z reálného světa ve hře.

Karta hry na Steamu také prozradila pár dodatečných zajímavostí. Vedle hardwarových nároků, které v porovnání s novinkami nejsou tak krvavé, je potvrzena i podpora hraní ve virtuální realitě, která do hry přijde po vydání. Samozřejmostí je i podpora širokoúhlých monitorů, či tří jednotlivých monitorů naráz. Aby vám EA Sports WRC lépe běželo, tak bude podporovat i technologie DLSS od Nvidie a FSR od AMD.

Zdroj: EA