EA tvrdí, že může ukončit spolupráci s organizací FIFA a přejmenovat herní sérii

V nejnovější tiskové zprávě se společnost Electronic Arts rozpovídala o startu prodejů nejnovějšího dílu fotbálku FIFA. Došlo ale i na zajímavější témata, jako například to, že v tuto chvíli také přezkoumávají jejich licenční smlouvu s světovou organizací FIFA.

Existuje totiž pravděpodobnost, že by vydavatel v budoucnu ukončil spolupráci s organizací a herní série FIFA by se tak musela zcela přejmenovat. To naštěstí nebude mít žádný potenciální vliv na další licence, jako jsou světoví atleti a fotbalisté, licence na ligy, stadióny a další náležitosti, které jsou podle všeho samostatné.

FIFA 22 láká největším soundtrackem v historii. Čítá přes 100 skladeb

"Budeme i nadále investovat do partnerství a spoluprací, které mají pro hráče největší význam, a proto je naše hra jediným místem, kde můžete autenticky zažít ikonické ligy UEFA, CONMEBOL Libertadores, Premiere League, Bundesliga či LaLiga Santander," píše se ve zprávě.

"Rozsah našich partnerství a ekosystém licencovaného obsahu nám dovolí přinášet nekompromisní autenticitu napříč spoustou let. S výhledem do budoucna také přemýšlíme o potenciální změně jména naší globální fotbalové série. V tuto chvíli tedy řešíme naši licenční smlouvu s organizací FIFA, která stojí samostatně od všech ostatních licencí."