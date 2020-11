EA v Nizozemí nechce stáhnout lootboxy, bojuje i přes velkou pokutu

Nizozemské úřady se už v roce 2018 začaly zabývat počítačovými hrami a loot boxy v nich. Tak jako v některých dalších zemích se zde řešilo především to, zda se jedná o gambling nebo je tato mechanika v pořádku. Mezi hrami, které nastavená pravidla porušovaly je s největší pravděpodobností i FIFA, která právě mikrotrasnakcemi generuje obrovské zisky. Celkem šlo o čtyři tituly, u kterých dalo Nizozemsko lhůtu dvou měsíců na zjednání nápravy. EA jako jediná společnost však tomuto požadavku nevyhovělo.

EA čelí další žalobě kvůli loot boxům, zasaženy jsou všechny hry studia

EA se nechce vzdát svojí oblíbené hračky a zuby nehty se jí drží. I proto až doposud společnost neuposlechla výzev nizozemců i za cenu hrozby pokuty ve výši deseti milionů euro. EA se proti tomuto rozhodnutí snažilo bojovat do posledního dechu, ale bez úspěchu. "Věříme, že je klíčové chránit zranitelné skupiny, mezi které mládež jednoznačně patří. Proto podporujeme striktní oddělení gamblingu a hraní. Hráči jsou velmi často mladí a velmi náchylní k vytvoření závislosti. Proto prvky hazardu nemají ve hrách co dělat," tvrdí úřad Kansspelautoriteit, který za regulacemi her stojí.

Británie potvrdila, že lootboxy nepatří do gamblingu

EA se však hájí tím, že FIFA je hra založená na dovednostech a šance na určité předměty nemění to, jak se hra hraje. Dalším argumentem společnosti je, že se nejedná o gambling, protože mimo hru samotnou nemají předměty z lootboxů žádnou finanční hodnotu. "Hráči po celém světě si užívali FIFA Ultimate Team po mnoho let. Jsme zklamaní tímto rozhodnutím a tím, co to může znamenat pro naši nizozemskou komunitu. Věříme, že naše produkty a služby neporušují žádné zákony. Odvoláváme se proti tomuto rozhodnutí a snažíme se vyhnout situaci, kdy si hráči v Nizozemsku nebudou moci plně užít FIFA Ultimate Team. Jsme otevření diskusi, abychom našli řešení této situace," tvrdí EA ve vyjádření pro Gamesindustry.biz.

EA couvá a v Belgii už nebude možné kupovat lootboxy do FIFY za peníze

Ani na to však Nizozemci neslyší a oponují, že existují způsoby, jak hráče z balíčků zpeněžit a jejich finanční hodnota tedy existuje. EA se zjevně výrazně brání především kvůli tomu, že čím více států se k podobnému přístupu připojí, tím více dalších se bude připojovat. Společnost by tak mohla přijít o jeden ze svých nejspolehlivějších zdrojů příjmů.