Eidos Montréal pracuje na několika projektech poháněných Unreal Enginem 5. Chystá se nový Deus Ex?

U svých předchozích her používalo toto studio pro vývoj vlastní technologie. Jako spousta dalších ale mění přístup a u novinek využije Unreal Engine 5 od Epicu.

Po včerejším oznámení akvizice několika studií Square Enixu se okamžitě rozběhly spekulace o tom, co se v nich chystá za nové projekty. Ledy prolomil Eidos Montréal. I když nic konkrétního prozrazeno nebylo, tak během vyjádření od nového majitele padlo, že v Eidosu vzniká hned několik nových projektů, které budou využívat technologii Unreal Engine 5.

Jako první na mysl v souvislosti s tímto studiem samozřejmě přichází série Deus Ex. Poslední díl s podtitulem Mankind Divided si nevedl vůbec špatně, ale podle Square Enixu nenaplnil očekávání. Mimo jiné jsme se v něm podívali i do futuristické Prahy. V tomhle případě pro vývoj Eidos používal vlastní Dawn Engine založený na Glacier 2 enginu studia IO Interactive.

U Human Revolution opět sdíleli technologii s dalším studie. Tentokrát to bylo Crystal Dynamics a jejich Crystal Engine. I když vývoj z počátku probíhal bez problému, tak se později ukázalo, že pro potřeby jejich hry není tento engine zrovna ideální, a tak si ho museli sami modifikovat.

Z minulosti víme, že Eidos kromě Deus Exu pracoval na posledním dílu série Thief a loni se jim podařilo překvapit s Marvel's Guardians of the Galaxy. Vůbec bychom se ale nedivili, kdyby přišli s úplně novou značkou. Přeci jen i to padlo v tiskové zprávě ohledně akvizice, že se hráči mají těšit na návraty klasik stejně jako na úplně nové kousky. Nový Deus Ex a Thief bychom si ale rozhodně dali.

