El Paso, Elsewhere je retro střílečka s příchutí Maxe Payna a Matrixu

I když herní průmysl stále míří za co nejhezčí grafikou, občas si rádi užijeme pořádný retro kousek s pixelovanou grafikou a hutnou atmosférou. A právě to by měla přinést nová střílečka El paso, Elsewhere, která si zcela zjevně bere inspiraci z celé řady kultovních pecek.

Ve hře se vžijete do role lovce a zabijáka Jamese Savage, který půjde po celé řadě nadpřirozených bytostí i lordovi upírů samotném. Těšit se můžete na stylovou noir atmosféru, vlkodlaky i upíry, pořádnou řež a hektolitry krve. Zkrátka víkend jak má být.

Hra prozatím nemá datum vydání, měla by se ale objevit na Steamu někdy v roce 2022.