Elden Ring bude mít na konzolích dvě grafická nastavení

Už na minulé konzolové generaci se rozjel trend, že si hráči mohli zvolit, jestli u hry preferují vyšší rozlišení nebo více snímků za vteřinu. Vypadá to, že na té současné to bude ještě běžnější. Na výběr budou mít hráči i při hraní Elden Ringu na PlayStationu 5 i Xbox Series S|X. V Performance módu hra poběží ve FullHD s 60 FPS. Pokud zvolíte Grafic mód, tak rozlišení vzroste na 4K, ale počet snímků za sekundu klesne na 30. Zatím nebylo řečeno, jak to bude na starších konzolích. Vzhledem ke slabšímu hardwaru se ale dá odhadovat, že tam by měla hra běžet ve FullHD při 30 FPS.

Objevilo se také pár nových detailů ohledně multiplayeru. Elden Ring by neměl podporovat crossplay mezi různými platformami. Hráči na konzolích by každopádně měli mít možnost hrát společně bez ohledu na konzolovou generaci. Servery tedy budou sdílené pro PlayStation 4 a PlayStation 5. Stejně by to mělo být i pro Xbox One a Xbox Series S|X.

O Elden Ringu budete s blížícím se vydáním slýchat velmi často. Již brzy by měl proběhnout uzavřený test, ze kterého se jistě na veřejnost dostane spousta dojmů. Po včerejší ukázce jsou ohlasy zatím více než dobré.

