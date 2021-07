Elden Ring: co všechno víme o jedné z nejočekávanějších her současnosti

Na novinky ohledně Elden Ringu čekali fanoušci dva roky. FromSoftware s informacemi rozhodně nešetří. Vydání přeci jen už není tak daleko. Momentálně je plánované na 21. ledna příštího roku na PC a současnou i minulou generaci konzolí. Bude to doposud ten největší titul, který toto studio vytvořilo, a i když se na první pohled může zdát, že půjde o obyčejné pokračování série Dark Souls, tak to úplně není pravda. George R. R. Martin, který spolupracoval na příběhu hry, sice v rozhovoru pro wttw řekl, že Elden Ring je pokračováním Dark Souls, ale tuto informaci záhy vyvrátil sám Hidetaka Mijazaki. Prý nechtěli být při tvorbě svázaní možnostmi trilogie Dark Souls a v Elden Ringu tak opravdu uvidíme zbrusu nový svět.

Jmenuje se Lands Between a je tvořen ze šesti rozlehlých oblastí. “The Lands Between je jméno, se kterým přišel sám George R. R. Martin, když začínal s tvorbou tohoto světa a se psaním jeho historie a hlubokých mýtů,” řekl Mijazaki v rozhovoru pro IGN . V každé části světa vládne jeden z polobohů, kteří jsou potomky zdejší věčné bohyně Mariky. Po zničení Elden Ringu, který byl zdrojem síly stromu Erdtree, se každý z nich zmocnil jeho úlomku a s nově získanou mocí rozpoutali velkou válku. Do toho přicházíte vy jakožto Tarnished, člověk, který byl ze zdejší říše vyhnán. Nyní ale má možnost vrátit se do Lands Between a udělat mezi polobohy pořádek. Postavu si budete sami tvořit od základu.

Vyprávění příběhu nebude úplně přímočaré. Na to jsou ostatně fanoušci FromSoftware zvyklí. Mijazaki nicméně řekl, že se tady budou kombinovat způsoby vyprávění, které můžete znát z Dark Souls a Sekira. Může to tedy vypadat tak, že základní příběhová linka bude snadno pochopitelná i pro hráče, kteří nechtějí rozpitvávat každý detail, ale zároveň bude zdejší svět ukrývat spoustu prvků rozšiřujících příběhové pozadí.

Není žádným tajemstvím, že Elden Ring bude oproti předchozím hrám FromSoftware otevřenější, a tak zdejší lokace budou o dost větší. Během hraní budete mít naprostou volnost v tom, jak svět budete prozkoumávat. “Chceme dát hráči volný postup a průzkum skrz Lands Between, takže je tady spousta různých cest. Nebudete se moci dostat na každé místo hned od začátku, ale vždy existuje několik cest, jak se do každé z oblastí dostat. A pokud jde o to, v jakém pořadí oblasti navštívíte, tak v tom je volba také na vás.” Dle Mijazakiho slov vás hra určitým způsobem povede kupředu, ale nebudete muset předem danou linku průchodu následovat.

Otevřený svět bude očividně doménou Elden Ringu. V průběhu prozkoumávání se bude měnit počasí, ale zatím nevíme, jestli to na hru bude mít nějaký vliv. Aby nebyl přesun mezi oblastmi tak zdlouhavý, budete mít k dispozici jakéhosi koně. Z jeho hřbetu můžete i bojovat. Nebude tady chybět ale ani klasické rychlé cestování. K tomu se váže i to, že ve hře bude mapa, což u minulých her FromSoftware nebylo zvykem. Uvidíte na ní pouze základní rozložení světa a můžete si na ni umístit vlastní značky. Při proplétání se skrz dungeony vám ale nepomůže.

Sice budete neustále na cestách, ale i ve zdejším světě najdete útočiště, do kterého se budete vracet. Představit si ho můžete jako zdejší verzi Firelink Shrine z Dark Souls. Tvůrci ale nechtějí, abyste se do něj vraceli až příliš často. Prý nechtějí hráče tolik vytrhávat z plynulého průchodu hrou. I z toho důvodu tak nebudete muset kvůli craftingu některých věcí chodit za určitým NPC, ale zvládnete si je vytvořit sami.

I když každá z šesti částí světa bude otevřenější, tak stále bude udržována jistá struktura. Doménou oblastí jsou hlavní velké dungeony. Kromě toho ale narazíte i na spoustu katakomb, hradů a pevností, ve kterých vás jistě čeká nějaký ten pěkný loot. Dostat se k němu ale jednoduché rozhodně nebude. Stále je řeč o titulu od FromSoftware, takže očekávejte, že se během soubojů pěkně zapotíte.

V Elden Ringu jsou ale vaše schopnosti v boji rozsáhlejší než kdy před tím. Zbraně na blízko a na dálku již tradičně doplní magie. K tomu si budete moci upravit schopnosti postavy skrz více než 100 skillů. Tvůrci si také vzali něco ze Sekira. V Elden Ringu najdete obdobný stealth systém. Pokud byste na to ale ani tak nestačili, můžete do akce povolat spolubojovníky. Elden Ring můžete hrát až ve čtyřech. Multiplayer bude fungovat na podobné bázi jako v Dark Souls. Mijazaki jen zmínil, že do jisté míry se změní PvP. O další detaily se ale zatím nepodělil.

V jednom z rozhovorů také bylo zmíněno, že Elden Ring nebude po stránce obtížnosti tak náročný jako Dark Souls nebo Sekiro. Neznamená to ale, že každý bossfight najednou projdete na první pokus. Mijazaki to vysvětluje tak, že je hra přístupnější díky širším možnostem, jak jí procházet. Mimo to také řekl, že některé bossfighty budete moci překonat i bez boje. Jak moc se obtížnost doopravdy liší budeme moci posoudit až hra vyjde na začátku příštího roku. Celkově by hraní prý mělo zabrat kolem 30 hodin čistého času, pokud nebudete prozkoumávat každý kout.

Elden Ring vychází 21. ledna 2022 na PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 a PlayStation 5. Upgrade na verzi pro novou generaci konzolí bude zdarma.