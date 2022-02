Elden Ring je už nyní jednou z nejlépe hodnocených her mezi recenzenty v historii

Embargo na světové recenze očekávaného fantasy RPG Elden Ring je pryč a hra sbírá víceméně dokonalá hodnocení napříč herním průmyslem. V tuto chvíli si hra na stránkách OpenCritic drží průměrné hodnocení 97%, což z ni dělá nejlépe hodnocenou hru v historii. To samé se dá říci o stránkách Metacritic, kde se hra drží na 97% (PS5) a 95% (PC a Xbox Series X/S).

Venku je startovní trailer na fantasy RPG Elden Ring

PS5 verze hry se tak stává nejlépe hodnocenou hrou vůbec, čemuž se může rovnat pouze Super Mario Odyssey, jehož hodnocení však už lehce opadlo. Titul se dostal na 15 místo v žebříčku nejlépe hodnocených her Metacriticu a pouze 24 her mají stejné nebo vyšší skóre v čele s The Legend of Zelda: Ocarina of Time, které si drží 99%.

Elden Ring vychází 25. února pro PC a obě generace konzolí. Na naši recenzi se můžete těšit už brzy.