Elden Ring láká hráče do svého světa podrobnou prohlídkou z nového traileru

Nejnovější trailer nabízí vyčerpávající pohled na to, co všechno Elden Ring svým hráčům nabídne. Je to velké dobrodružství plné intrik a nebezpečí a FromSoftware si dává záležet, aby opravdu bylo na co se těšit.

Elden Ring vychází 25. února letošního roku pro PC a obě generace konzolí.