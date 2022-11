Elden Ring přesáhl hranici 17 milionů prodaných kopií. V prosinci bude bojovat o hru roku

FromSoftware u hráčů zabodovalo i se svým posledním výtvorem. To je nám jasné už od jejího vydání na začátku roku. Během pouhých dvou týdnů se prodeje Elden Ringu pohybovaly okolo 12 milionů kopií. Nyní společnost Banda Namco přišla s aktualizovanými čísly zahrnující období do konce září. V tu dobu se Elden Ring pohyboval okolo 17,5 milionů prodaných kopií.

S každým měsícem sice prodeje zpomalují, ale na to, jaký je Elden Ring typ hry, je to opravdu úctyhodné číslo. "Do tvorby Elden Ringu jsme investovali spoustu snahy, abychom překonali očekávání fanoušků po celém světě," říká Yasuo Miyakawa, šéf společnosti Bandai Namco.

Společně s God of War Ragnarök je Elden Ring žhavým kandidátem na letošní ocenění za hru roku na The Game Awards. Nebylo by to poprvé, co si tuto sošku odnese domů právě FromSoftware. V roce 2019 se jim zadařilo se Sekiro: Shadows Die Twice.

Zdroj: Eurogamer.net