Elden Ring se rozroste o rozšíření Shadow of the Erdtree

Mezizemí opět volá své Poskvrněné. Oznámení, se kterým by FromSoftware mohl zbořit kdejakou herní prezentaci, prostě a jednoduše udělali skrz své sociální sítě. Chystá se expanze Shadow of the Erdtree. Kromě toho, že je momentálně ve vývoji a jednoho obrázku bohužel zatím neznáme bližší detaily.

Vývojáři určitě tímto oznámením potěšili hromadu hráčů, kteří Elden Ringu stále věnují svůj čas. Už z podtitulu můžeme zkusit odhadnout, o čem DLC bude. Shadow of the Erdtree by mohlo znamenat, že se příběh bude zaobírat stromem, který v Mezizemí byl ještě před tímto se zlatavými listy. Nebo že by Miquellův Haligtree?

Obrázek na druhou stranu napovídá tomu, že navážeme na konec Elden Ringu. V pozadí je totiž vidět krvácející Erdtree. Všimněte si také postavy sedící na Torrentovi nebo jemu podobném stvoření. Sám si netroufnu odhadnout, kdo to je, ale rozhodně se těším, až se do světa Elden Ringu budu opět vracet s tímto DLC.