Elden Ring: Shadow of the Erdtree připomíná brzké vydání příběhovým trailerem

Tento rok nás sice čeká ještě dost slibných novinek, ovšem spousta hráčů největší očekávání vkládá do rozšíření pro Elden Ring. Zatím poslední hra od studia FromSoftware se 21. června rozroste o první a zároveň jedinou expanzi Shadow of the Erdtree. Přesně měsíc před vydáním jsme dostali menší příběhovou ochutnávku.

Jestli jste hráli některý ze starších titulů tohoto studia, dobře víte, že příběhy vypráví dost krypticky a nejednoznačně. Hráč si i to důležité musejí pečlivě hledat v popiscích či událostech v herním světě a stejně to bezesporu bude i v novém DLC, ve kterém se podíváme do Země stínů. Pokud jste do příběhu Elden Ringu nezabředli, nebudou vám následující řádky dávat moc smysl. Ostatní jistě zaujme, že se dost možná dozvíme něco o původu samotného Golden Orderu.

„Laskavý Miquella mluvil o počátku. O svádění a zradě. Aféra, ze které vzešlo Zlato. A s tím se zrodil i Stín.“ To jsou úvodní slova traileru. Pokračujeme do již dříve odhalené stínové země, kde svým plamenem vládne Messmer. Rozpoutal válku nevídaných rozměrů. Miquella se zbavil všeho, dokonce i svého osudu a zamířil do této nebezpečné říše, kam ho budeme v rozšíření následovat. Čekání naštěstí už není tak dlouhé.