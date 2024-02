Elden Ring: Shadow of the Erdtree vyjde v červnu. Podívejte se na premiérové záběry z hraní

Oživeno 21. 2. 17:00: Konečně jsme se dočkali prvních detailů ohledně chystaného rozšíření Shadow of the Erdtree pro Elden Ring. Tím nejdůležitějším je, že na všechny platformy dorazí 21. června. Bude to nejspíš pořádný macek. Vedle toho, že trailer ukazuje celý nový svět, to naznačuje také cena, která je stanovena na 40€. Jde o největší rozšíření, které FromSoftware za svoji historii vytvořil.

I když se na první pohled může zdát, že opět navštívíme starou známou krajinu, tak popisek na Steamu nemluví o Mezizemí. Místo toho se podíváme do Země stínů, kterou zastiňuje Erdtree a má hodně společného s Miquellou, polobohem, o kterém je řeč v základní hře, ale je stále zahalen řadou tajemství. Když se vydal do Země stínů, zbavil se svého těla, síly a svého rodu. Zkrátka všeho, co je zlaté v odkazu na Golden Order. To a pár dalších detailů se dočtete na oficiální stránce. Nyní Miquella čeká na návrat svého lorda. Máme také již potvrzené, že mezi Mezizemí a Zemí stínu budeme moci volně přecházet.

Teorií a rozborů traileru v následujících hodinách a dnech vznikne určitě celá řada. I běžný hráč ale z traileru snadno vyčte, že se můžeme těšit na nové zbraně, kouzla a nebezpečné nepřátele. Hlavní roli si pro sebe v ukázce uzmul Messmer The Impaler, jehož sošku najdete i v nové sběratelské edici společně se soundtrackem a artbookem. Jestli si na ni brousíte zuby, tak při nákupu neváhejte. Určitě o ni bude obrovský zájem. Vedle toho bude k dispozici také prémiová edice s DLC a soundtrackem. Nováčci pak mohou sáhnout po balení, které obsahuje základní hru společně s Shadow of the Erdtree.

Původní zpráva 21. 2. 8:00: Žádné velké akce či lákání. Podobně jako u prvotního představení rozšíření pro hitovku Elden Ring přichází studio FromSoftware s dalším oznámením skrz své sociální sítě. První záběry z Shadow of the Erdtree uvidíme už dnes v 16:00 našeho času. Půjde o záběry přímo ze hry, takže se nemusíte obávat toho, že dostaneme jen naleštěný filmeček. Premiéru traileru můžete sledovat na YouTube.

Podle tvůrců se máme těšit na zhruba 3minutový trailer. Na veřejnost také už začaly prosakovat informace z neoficiálních zdrojů. Ohledně samotné náplně ukázky se sice nemluví, ale datum vydání má prý připadnout na 21. červen letošního roku s tím, že v rámci traileru bude představena také GOTY a sběratelská edice, přičemž obě varianty budou zahrnovat základní hru i DLC. Pokud by tomu tak skutečně bylo, nedá se říct, že by začátek letošní letní sezóny byl suchý.