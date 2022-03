Elden Ring si můžete patřičně zjednodušit. Postačí modifikace

PC komunita to má oproti konzolím podstatně zajímavější. Na většinu her totiž vychází celá řada modifikací, díky kterým si lze užít kopec sranda. V případě Elden Ringu to je například nedávno vydaný foto režim, ale nyní se více zavrtáme do hratelnosti samotné.

Díky modifikaci můžete v akčním RPG Elden Ring pořizovat parádní snímky

Přijde vám hra až moc těžká? Pak skočte na stránky Nexus Mods, kde si můžete stáhnout jednoduchý režim pro hru. Ten sníží veškeré poškození, které vaše postava ve hře dostane až o 50%, navýší vámi udělované poškození o 25% a ještě rovnou dostanete desetinásobek run oproti normální kadenci.

To by mělo zaručit, že hra bude podstatně přístupnější, a přitom stále bude nabízet dostatečnou výzvu.