Elden Ring v novém traileru poodhaluje příběh svého tajemného světa

Elden Ring je bezesporu jedním z nejočekávanějších titulů příštího roku, a tak se není čemu divit, že představení nového traileru bylo jednou z nejopěvovanějších částí The Game Awards. Tentokrát se dozvíme více o příběhovém pozadí jeho světa.

Hráli jsme Elden Ring. FromSoftware vsází na jistotu s pozvolnými evolučními kroky

Kdysi ve zdejších krajinách vládla královna Marika společně s jejími polobožskými potomky. To platilo do doby, než byl Elden Ring zničen a kdosi ukradl runu smrti. Neví se, kdo nebo proč to udělal. Rozpoutalo to ale velkou válku, ve které polobohové začali umírat. Momentálně stále panuje chaos a čeká se na příchod elden lorda.

V traileru také vidíme souboj dvojice mocných válečníků - dobyvatele hvězd, generála Radahna a čepel Miquella, Malenii. Alespoň jeden z nich tento boj přežil, protože proti Malenii se během průchodu hrou sami postavíme.

Elden Ring bude mít na konzolích dvě grafická nastavení

Vypadá to, že stejně jako Dark Souls a další hry od FromSoftware bude mít i Elden Ring velmi hluboký lore. Tentokrát s ním Mijazakimu pomáhal George R. R. Martin, takže jsme zvědaví, jak moc se od jeho předchozích výtvorů bude lišit. Do hraní se pak budeme moci pustit 25. února příštího roku na PC, Xboxu One, Xboxu Series S|X, PlayStationu 4 a PlayStationu 5.