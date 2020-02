Electronic Arts zabanovalo streamera kvůli nevhodnému chování

Známý streamer Kurt 'Kurt0411' Fenech byl už loni v turnaji hry FIFA 20 zabanován za nevhodné připomínky a vulgární výrazy, ale „násilné a výhružné“ chování pokračovalo, říká společnost Electronic Arts.

Kurt má ostatně s EA dlouhodobý spor. Jak dokumentoval server IGN, byla mu v listopadu 2019 zakázaná možnost účastnit se kompetitivních soutěží ve hře FIFA. Proč? "Trvalé hrubé chování vůči společnosti (EA) během živých přenosů a na sociálních médiích," píše se v oficiální zprávě.

Fenech nevypadal příliš lítostně ani ve svém "omluvném" videu z roku 2019, ve kterém tvrdí, že když řekne protivníkovi určité nevhodné výrazy během živého vysílání - což byl důvod zákazu, spolu s nadávkami vůči zaměstnancům - bylo více než bylo zaručeno, že přijde nějaké potrestání.

„Každý, kdo hraje videohry, to svým soupeřům někdy řekl, zejména ve fotbálku FIFA. Rozdíl je v tom, že mám před sebou kameru,“ říká ve videu. "Mění to věci? Ne. Nezajímá mě to. Nebudu se chovat slušně jen proto, že přede mnou je kamera. Proč musím změnit to, co říkám jen kvůli živému přenosu?"

K dispozici je také „diss track“ vydaný začátkem měsíce.

Fenech zjevně nechápal, proč by měl změnit své chování v jednání s Electronic Arts, a tak nově není zabanován pouze v soutěžích hry FIFA, byl mu odebrán přístup ke všem EA hrám a službám.

„V listopadu 2019, po sérii porušení kodexu chování v rámci globální série EA Sports FIFA, ve které ohrožoval zaměstnance a další hráče, bylo uživateli Kurt0411 zakázáno soutěžit nebo se účastnit jakýchkoli akcí nebo budoucích soutěží EA Sports FIFA 20," řeklo EA na Twitteru. „Od té doby Kurt nadále zveřejňuje urážlivé a výhružné zprávy a videa o zaměstnancích EA a konkurenčních hráčích na sociálních médiích a povzbuzoval ostatní, aby udělali totéž. Jeho zprávy překročily měřítko slušnosti do velmi osobních útoků a narušily naše podmínky služby. V důsledku toho bude účtu EA účtu Kurt0411 zakázáno hrát naše hry a přistupovat k našim službám."

Fenech zveřejnil screenshot zprávy o zákazu, kterou dostal na Twitteru a tvrdil, že jeho zákaz nebyl ve skutečnosti způsoben jeho chováním, ale jeho dominancí.

„Nakonec neřekl nic, co bych neměl. Jde to hlouběji, než si kdokoli myslí,“ napsal Kurt. "Nechtěli, abych soutěžil na akcích, protože se báli, že bych vyhrál, teď jsem druhý největší streamer jejich her a mají strach, že předjedu jejich zlatého chlapce."

Rovněž naznačil, že i přes zákaz neodchází tiše.

End of the day I have never said anything I shouldn’t have. This is just deeper than anyone thinks. They didn’t want me competing at events cos they were scared I’d win them, now I’m the 2nd biggest streamer of their game and they’re scared I’ll overtake their golden boy