Embracer Group po nakupování řadí zpátečku. Majitel Warhorse plánuje zavřít některá studia a rušit hry

Jistě vám něco říkají názvy jako Deep Silver, THQ Nordic nebo Plaion. To všechno spadá pod jednoho velkého giganta jménem Embracer Group. V posledních letech se portfolio jeho studií neskutečně rozrostlo. Mezi ty nejaktuálnější přírůstky patří série Tomb Raider a Deus Ex spolu s právy na tvorbu ze světa Pána prstenů. Nyní ale společnost oznamuje, že podobně jako konkurence bude muset šetřit, což znamená uzavření některých studií a zrušení některých projektů.

Hlavní změnou má být upuštění od vydávání her třetích stran a větší investice do interních projektů a her s větším rozpočtem. „Dnes ráno jsme oznámili program restrukturalizace v Embracer Groupe, která z nás udělá štíhlejší, silnější, soustředěnější a soběstačnější společnost,“ napsal v otevřeném dopise CEO Lars Wingefors.

Hry jako Space Marine 2, Payday 3 nebo Remnant 2 by to ovlivnit nemělo. I Crystal Dynamics se svým novým Tomb Raiderem by se měli vyhnout následkům. Nás teď hlavně zajímá, jestli se změny budou týkat i některých studií z Česka a Slovenska. Pod Embracer Group totiž patří mimo jiné i Warhorse Studios a Nine Rock Games. Čeho všeho se restrukturalizace dotkne, bezesporu zjistíme v blízké budoucnosti.

Embracer změny odkládal déle nejspíš kvůli tajemnému obchodu, u kterého se mluví o částce 2 miliard dolarů. Wingefors ho na nedávném reportu pro investory letmo zmínil. Prý od loňského října měli dohodu o partnerství s jednou z největších společností herního průmyslu, ale na poslední chvíli z něj sešlo. I proto akcie Embraceru razantně klesly.

Nezbývá tedy než sledovat, co přijde dál. Tvorba ze světa Pána prstenů, což platí pro seriály, filmy a hry, by ale měla pokračovat nadále. Přeci jen je to jedna z největších fantasy značek a naposledy ji v herním světě využil dobře Shadow of Mordor. Snad se i v budoucnu dočkáme stejně kvalitních novinek, ale to, v jakém stavu vyšel Glum, nám nedává moc velkou naději.

Zdroj: IGN