Embracer vidí velký potenciál ve značkách Eidosu a Crystal Dynamics

A to jak z hlediska pokračování, tak remaků a remasterů starších her.

Společnost Embracer Group už víceméně má ve své kapse herní studia jako Eidos Montreal či Crystal Dynamics, a s nimi i světoznámé značky jako Tomb Raider, Deus Ex a jiné. A vypadá to, že s nimi má velké plány, jelikož vidí velký potenciál jak pro pokračování, tak remaky a remastery starších her.

"Nedávno jsme oznámili koupi studií Crystal Dynamics, Eidos Montreal a Square Enix Montreal, pod které patří např. Tomb Raider, Deus Ex, Thief či Legacy of Kain," nechal se slyšet Lars Wingefors, CEO Embracer Group. "Toto oznámení se setkalo s velmi pozitivními ohlasy. Vidíme velký potenciál nejen pro další díly těchto značek, ale také remaky, remastery, spin-offy a transmediální projekty."

Nad plnohodnotným pokračováním velkých sérií rozhodně nebudeme ohrnovat nos. A co takhle kultovní Deus Ex v nové generaci? Ano prosím!