Epic chce posunout Fortnite i mimo herní branži. Chystá film a další projekty

Fortnite je obrovskou značkou napříč herním průmyslem, ze které Epic patřičně těží. Společnosti to ale očividně nestačí, jelikož chce rozšířit značku i do dalších médií a přeskočit z herní branže i do té filmové.

O snaze Epicu přehodit Fortnite i do světa filmu, televize a dalších video projektů včera informoval plátek The Information. Podle něj se do Epicu začátkem roku přidala trojice vysoce postavených bývalých zaměstnanců LucasFilm, což naznačuje, že filmové projekty se štítkem Fortnite by mohly být pro společnost velkou prioritou.

Minimálně o Fortnite filmu se podle všeho už mluvilo a na cestě by mohly být i další menší projekty, které rozšíří a obohatí univerzum akčního battle royale titulu. To ostatně dává smysl, zvlášť nyní, když se Applu podařilo nechat před Fortnite na AppStore zavřené dveře. Epic tak zkouší nové cesty, jak nalákat čerstvé hráče.