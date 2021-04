Epic Games dostali 200 milionů dolarů jako strategickou investici od Sony

Partnerství společností Epic Games a Sony už trvá nějakou dobu a vypadá to, že jde o oboustranně výhodnou spolupráci. Sony pomalu ale jistě začíná přemýšlet o převedení některých svých exkluzivit z platformy Playstation na PC a Epic pro změnu využívá finanční prostředky velkého investora.

Epicu se nyní povedlo si ukousnout další miliardu dolarů, do čehož patří i 200 milionů dolarů jako strategická investice Sony. To rozhodně není poprvé, co Sony do Epicu investovalo, už v létě minulého roku připlavalo na jejich konto 250 milionů dolarů za menšinový podíl ve společnosti a vypadá to, že obě strany chtějí toto výhodné partnerství ještě více zpečetit.

Exkluzivity stojí Epic Store miliony, Timu Sweeneymu to ale nevadí

"Jsme nesmírně vděční našim novým i současným investorům, kteří podporují vizi Epicu," nechal se slyšet Tim Sweeney, CEO a zakladatel Epic Games. "Tato investice zrychlí naši snahu a práci nad propojováním sociálních zážitků ve Fortnite, Rocket League a Fall Guys, stejně jako bude podporovat další vývojáře ve využívání Unreal enginu, online služeb Epicu a našeho obchodu."

"Jsme potěšeni, že můžeme posílit naše partnerství a přinést nové zábavní zážitky lidem z celého světa," dodal Kenichiro Yoshida, prezident a CEO Sony Group Corporation. "Věřím, že tato spolupráce jde ruku v ruce s naší snahou přinést do světa emoce skrze sílu kreativity a technologií."