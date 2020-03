Epic Games nově i jako vydavatel, podepsal smlouvy s prvními studii

Některými nenávidění, jinými oblíbení pro rozdávání her zdarma nebo třeba Fortnite. Asi nikdo nepolarizuje komunitu hráčů tak jako Epic Games. Nyní se společnost vrhá do další činnosti. Bude vydávat hry ostatních vývojářských studií. Jako první podepsali Epic Games Publishing smlouvu s Remedy Entertainment, o čemž jsme psali včera ještě před zveřejněním jména vydavatele. Dále se Epic podařilo dotáhnout dohodu se studiem Playdead, které se proslavilo temnými hříčkami Limbo a Inside. Třetím do party potom budou vývojáři z genDesign, jejichž práce je známá hlavně díky The Last Guardian.

Epic se opět podobně jako v případě Epic Store snaží přesvědčit o správnosti svého rozhodnutí a dobrých úmyslech. Slibuje přístup, kde vývojáři budou na prvním místě. V praxi to má znamenat, že jakmile se zaplatí výdaje na vývoj hry, veškeré zisky si rozdělí Epic a vývojáři hezky fifty fifty. Podle prohlášení společnosti jde o nejlepší podmínky pro vývojáře na trhu. Oznámení o dalších partnerstvích s vývojáři by měla přijít v následujících měsících. Dohoda s Remedy naznačuje, že se Epic přinejmenším nebude bránit vydávání těchto her i na konzolích. Jak to ale bude s exkluzivitou na PC zůstává zatím otázkou.