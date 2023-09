Epic Games propouští ve velkém. Zbaví se i některých firem. Jednou z priorit bude budování metaverza

V průběhu letošního roku několik velkých společností začalo šetřit a v rámci plánů také přišlo propouštění zaměstnanců. Do tohoto výčtu se přidává i Epic Games s propuštěním 830 zaměstnanců, což je 16 % pracovaných pozic v této společnosti. Velký dopad to má mít mimo jiné na studio Mediatonic, které stojí za hrou Fall Guys a Epic ji koupil před dvěma lety.

Nehodlají škrtat žádné klíčové plány. Stále se bude investovat do Rocket League, Fall Guys, vývoje Unreal Enginu a hlavně do Fortnite. Tim Sweeney, který stojí v čele společnosti, přiznává, že v poslední době utráceli víc peněz, než kolik vydělávali. Vlna nadšení kolem Fortnite lehce upadla, a i když se zájem opět začíná zvedat, je to hlavně díky tvůrcům obsahu.

Větších změn dozná dvojice firem, které se Epic rozhodl odprodat. Bandcamp se připojí ke společnosti Songtradr podporující umělce. SuperAwesome se pak úplně osamostatní a bude fungovat pod vlastní značkou.

Metaverzum se stalo pro spoustu hráčů nenáviděným termínem. Sweeney má ale v plánu svojí společností postavit do čela tvorby těchto virtuálních světů. Základem pro to je už nyní Fortnite, kde kromě samotného battle royale už dříve probíhaly koncerty a další speciální události. Očividně v budoucnu uvidíme podobných věcí ještě víc.

Sweeney zároveň slibuje, že Epic už nečeká další propouštění. Je ale docela zvláštní, že ve stejném příspěvku, kde mluví o odchodu více než 800 zaměstnanců, zároveň zmiňuje, že stále pokračuje nábor nových lidí. Týká se to ale jen klíčových pozic.

