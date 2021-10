Epic Games Store dotahuje konkurenci a zavádí herní achievementy

Nějakou formu achievementů/úspěchů/trofejí mají snad všechny herní ekosystémy včetně těch mobilních na Androidu a iOS. Jen Nintendo vzdoruje a totéž ještě pár dnů bude platit i pro Epic Games Store. Americká společnost nicméně plní dřívější slib a systém achievementů spustí příští týden. Resp. novým systémem nahradí ten starý dočasný, který používali vybraní tvůrci už rok.

Novinka nebude hned dostupná ve všech hrách, Epic zmiňuje tituly Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Kena, Zombie Army 4 nebo Alan Wake Remastered. Měly by jich být však víc a všichni vývojáři dostanou do rukou nástroje, aby hráče odměňovaly virtuálními body.

Epic stejně jako PlayStation Network rozděluje trofeje do čtyř skupin podle cenných kovů. Hráči ale budou získávat podle trofejí různý počet XP, které se započítávají do profilů. Bronzové odměny nesou 5 až 45 XP, stříbrné 50 až 95 XP, zlaté 100 až 200 XP a platinové 250 XP. Platinovou trofej přitom hráč dostane nikoliv po dokončení hry (jako u Sony), ale po nasbírání 1000 bronzových, stříbrných nebo zlatých bodů.

Tento motivační prvek není jedinou chystanou novinkou. Podle roadmapy se Epic Games Store v nadcházejících měsících naučí také srovnávat různé edice her, přijdou notifikační centrum, nákupní košík a dynamicky upravované ceny balíčků her, pokud už uživatelé některé z titulů mají. Dorazit by také měly nové uživatelské profily, aby se hráči měli svými úspěchy kde chlubit.