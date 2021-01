Epic Games Store nalákal miliony hráčů, výnosy z prodeje však strádají

Epic opět vyrukoval s každoroční statistikou a ta pro zisky a příjmy platformy rozhodne nevěstí nic dobrého. Na oficiálních stránkách se můžete podívat na celkovou infografiku, měsíční přísun uživatelů nebo produkty, za které se nejvíce utrácelo.

Celková aktivita na platformě je famózní. Za rok 2020 měl Epic Store přes 160 milionů uživatelů oproti 108 milionům z roku 2019. Jen za prosinec uplynulého roku přibylo přes 56 milionů natěšených hráčů, což je rozhodně výborná statistika z hlediska rozvoje platformy. Nyní se však dostáváme k problému.

Star Wars: Battlefront 2 si v obchodě Epicu vyzvedlo přes 19 milionů hráčů

Nezávisle na obrovském návalu lidí se totiž v obchodě moc neutrácelo. Uživatelé utratili za 2020 celkově 700 milionů dolarů, z toho jen 265 milionů patří hrám třetích stran, tedy na jiné produkty, než je Fortnite či Rocket League. A to rozhodně není dobré ani dlouhodobě udržitelné do budoucna. Obrovský přísun uživatelů můžeme přiřadit také k populárnímu rozdávání her zdarma, kterého se Epic drží. Otázkou je, zda se tato tendence časem změní. Epic rozhodně musí investovat do nových funkcí a pohodlnější struktury platformy samotné.