Epic odstartoval letošní rozdávání her zdarma s Destiny 2: Legacy Collection a vánočním výprodejem

Z minulých let víme, že si na konec roku Epic Games Store schovává bohatou nadílku her zdarma a nadělovat bude i tentokrát. Už dnes si můžete zdarma aktivovat Legacy kolekci pro Destiny 2, která obsahuje rozšíření The Witch Queen, Beyond Light a Shadowkeep. Pokud vám nejde aktivovat, musíte si nejprve přidat do knihovny základní hru, která je zdarma permanentně.

Další hru zdarma v obchodě najdete od příští středy. Poté by se ale měla nabídka obměňovat každý den až do 3. ledna. To alespoň tvrdí Billbil-kun, který často předčasně odhaluje nabídky PS Plus. Celkově si bychom tak měli dostat 17 her zdarma.

Vedle toho na Epic Games Store odstartoval i vánoční výprodej. Ještě předtím, než se dostaneme přímo ke zlevněným hrám, byste neměli přehlédnout kupón, se kterým si cenu můžete snížit o 33 %. Abyste ho mohli uplatnit, musíte hodnota věcí ve vašem košíku přesahovat 299 Kč. S jeho použitím tak můžete mít třeba letošní pecku Alan Wake II za 710 Kč. Samozřejmě u nákupů stále platí, že 5 % z částky, kterou zaplatíte, se vám vrátí do vaší Epic Rewards peněženky, kterou pak můžete použít při dalších nákupech.

Z novinek tady toho máme víc. Třeba takové Hogwarts Legacy, nejvyhledávanější hra letošního roku, je za 899 Kč. K tomu tady máme třeba i Lords of the Fallen za 839 Kč. Tohle souls-like RPG při vydání mělo na PC technické problémy, ale vývojáři už vypustili do světa několik updatů s opravami a dodatečným obsahem.

Jsou tady ale i starší hry, které byste rozhodně neměli minout. Zářným příkladem je westernovka Red Dead Redemption 2 (495 Kč), která dodnes patří mezi nejlepší příběhovky. Od Rockstaru tady samozřejmě nechybí ani GTA V v prémiové edici (450 Kč), se kterou dostanete pár bonusů do začátku při hraní Online části. Celý výprodej trvá až do 10. ledna.