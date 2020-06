Epic plánuje svůj digitální obchod i na mobilní zařízení

Epic Games plánuje v blízké době další expanzi své digitální platformy, a to do mobilního ekosystému. Tak hovoří i šéf zmíněné společnosti Tim Sweeney, jenž oznamuje příchod na systémy Android a zároveň doufá v brzkou expanzi i na zařízení, která podporují iOS.

„V budoucnu bychom rádi přivedli náš obchod i na iOS, prozatím tak však uděláme jen u Androidu. Myslíme si, že je to dobrá cesta, jak pomoct průmyslu pohnout se kupředu, zároveň jsou to platformy, se kterými se Epic již naučil pracovat a vybudoval si rozsáhlé publikum – to vše díky Fortnite," říká Sweeney.

„Teď, kdy jsme se konečně vypořádali s problémy ohledně Unreal Enginu na naších Epic Online službách, otevíráme je všem ostatním vývojářům, aby je mohli využívat při práci na svých hrách a díky svým zajímavým projektům posloužit celému hernímu ekosystému," dodává.

Launcher Fortnite pro Android je momentálně nazvaný jednoduše Epic Games App. Android je specifický tím, že dovoluje obchodům třetích stran existovat na své platformě, což je něco, co zkrátka iOS neumožňuje. Existuje na něm řada obchodů jiných společností, jako jsou například Samsung, Amazon a další.

Dává smysl, aby se appka Epicu rozrostla do plnohodnotného obchodu i na mobilech. Dlouhodobým cílem této společnosti je, aby jejich služby a technologie byly zkrátka všudypřítomné. Mimochodem, společnost také zcela bezplatně zpřístupnila část svých vývojářských nástrojů všem vývojářům, kteří o ně mají zájem.