Epic registroval obchodní značku Epic Games Megaverse. Chystá vlastní univerzum?

Už nějakou dobu víme, že společnost Epic plánuje rozšířit své působení daleko za hranice herního průmyslu a propojit své vlastní metaverse také s filmem, seriály a dalšími médii. Obchodní značka Epic Games Megaverse, registrovaná koncem roku 2021 na to rozhodně poukazuje.

Zatímco neexistuje přímo vymezená definice, metaverse je 3D virtuální prostor pro uživatele, kde se můžou socializovat, hrát a pracovat. Mělo by jít v zásadě o nástupce mobilního internetu.

Epic Games Store má už 194 milionů hráčů. Za uplynulý rok v něm utratili skoro miliardu

Do tohoto univerza společnosti nedávno investovalo také Sony tučných 200 milionů dolarů, který taktéž nacpal 250 milionů dolarů do samotné společnosti v roce 2020. Je tedy vidět, že Epic postupně rozšiřuje své působení a začíná využívat finanční injekci pro vytvoření propojeného ekosystému svých her a dalších interaktivních zážitků.