Epic rozdává dárečky: akční RPG Remnant: From the Ashes zdarma

Až do konce roku každý den v obchodě Epicu najdete hru zdarma. Včerejší Neon Abyss vystřídal Remnant: From the Ashes, který je častokrát označovaný jako sci-fi Dark Souls se střelnými zbraněmi. Nabídka trvá do zítřejších 17:00.

Soulsovka Lies of P ukazuje první záběry z hraní. Pinocchio v temném stylu vypadá parádně



V této akci z pohledu třetí osoby se podíváte do postapokalyptického světa plného monster. Jako jeden z posledních ochránců lidstva se budete vydávat do dimenzí, odkud monstra pocházejí a kromě toho, že musíte vyřídit všechny, které se vám postaví do cesty, také zjišťujete, proč do vašeho světa vůbec přišla.

Během boje budete využívat hlavně zbraně na dálku, ale munice není zrovna mnoho, takže každou ranou musíte dobře mířit. Proti nepřátelům se můžete postavit i v kooperaci s dalšími dvěma hráči.