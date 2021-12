Epic rozdává dárečky: karetní roguelike Loop Hero zdarma

Až do konce roku každý den v obchodě Epicu najdete hru zdarma. Včerejší Vanishing of Ethan Carter vystřídala indie záležitost Loop Hero, která je oproti předchozím dárkům žhavější novinkou. Vyšla totiž teprve na začátku letošního roku. Nabídka trvá do zítřejších 17:00.

Loop Hero je další nečekaný hit, během dne nasbíral přes 150 tisíc hráčů



Zdejší svět je chycen v časové smyčce. Jako ve většině her s podobnou zápletkou ale není vašim cílem se z ní dostat. Pro hrdiny, kteří se stále dokola vydávají na výpravy, budete připravovat nejrůznější nástrahy v rozsáhlých dungeonech. S pomocí magických karet jim do cesty můžete předhazovat monstra, budovy nebo měnit terén.

Každý cyklus tak může probíhat úplně jinak. V průběhu hraní si navíc odemykáte nové možnosti. Loot, který hrdinové získají během výpravy, jim zůstává, takže v té příští toho zvládnou zase o něco víc.